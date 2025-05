Grecia, prevenzione incendi: esercitazione vigili del fuoco

Vigili del fuoco, soccorritori ed esercito hanno preso parte a un'esercitazione antincendio in Grecia, dove i cambiamenti climatici hanno reso gli incendi più frequenti e devastanti. L'esercitazione, vicino alla città balneare di Lavrio, a circa 70 km a sud della capitale, si è svolta contemporaneamente in tutto il Paese. Il governo sta pianificando di impiegare un numero record di vigili del fuoco quest'anno - circa 18.000 rispetto ai 15.500 del 2022 - e spenderà circa 2 miliardi di euro per nuovi aerei. .