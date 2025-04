Ad Atene migliaia di lavoratori hanno manifestato in occasione di uno sciopero generale indetto dai sindacati per chiedere salari più alti per far fronte all'aumento del costo della vita. Nel 2019 il governo greco ha incrementato a 880 euro al mese il salario minimo mensile, il cui potere d’acquisto è però secondo Eurostat tra i più bassi d’Europa. .