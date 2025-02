Grecia, scontri durante manifestazioni per disastro aereo

incappucciati hanno lanciato bombe molotov contro la polizia greca che ha risposto sparando lacrimogeni. Facinorosi, emersi tra le centinaia di migliaia di persone scese in piazza in tutta la Grecia per ricordare il secondo anniversario del peggiore incidente ferroviario mai avvenuto nel Paese, nel quale persero la vita 57 persone, gran parte delle quali studenti. Altri 180 passeggeri rimasero feriti. Cortei e scioperi dei trasporti aerei, marittimi e ferroviari per chiedere giustizia, per un disastro causato da un errore umano e per il quale ancora non è stato aperto un processo. Era il 28 febbraio 2023 quando il personale ferroviario avrebbe dato il via libera a due treni sulla stessa linea, causando uno scontro frontale nei pressi della città di Larissa. L'opinione pubblica ritiene che le autorità greche non siano state trasparenti e abbiano cercato di interferire nelle indagini. Perché i sistemi di sicurezza hanno fallito? Cosa ha scatenato la massiccia esplosione? Il treno merci trasportava merci pericolose? Di chi è la colpa? dell'incidente? Domande che, dopo due anni, sono ancora in attesa di risposte. .