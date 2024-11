A Nuuk, capitale della Groenlandia, il nuovo aeroporto internazionale ha assistito all’atterraggio del primo volo in arrivo. La struttura, dotata di una pista di 2200 metri, consente di raggiungere la città per via aerea. Infatti in precedenza i velivoli atterravano solo in città più piccole come Kangerlussuaq o Narsarsuaq. .