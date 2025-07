L'uccello nazionale del Sudafrica, la gru blu, è ora a maggior rischio di estinzione in natura. Gli eleganti uccelli, che spesso si nutrono nei terreni agricoli, sono stati appena inseriti nella Lista Rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) tra le specie più vulnerabili. Le gru blu si riproducono e nidificano in terreni agricoli aperti, ma l'intensificazione delle pratiche agricole le sta mettendo sotto pressione.