Guantanamo, il carcere che non si riesce a chiudere

Camp X-ray Gitmo, le autorità militari che lo gestiscono lo chiamano così, ma per il resto del mondo basta il nome della località cubana che lo ospita, Guantanamo, lo spaventoso campo di prigionia per i terroristi, un buco nero giuridico dove ogni diritto è cancellato. Oggi secondo cifre che è difficile verificare ospita poco meno di 30 persone, al massimo della attività però conteneva circa 780 prigionieri. Questa struttura carceraria fu costruita in fretta nel 2002 sotto l'amministrazione George W. Bush, nell'ambito della cosiddetta war on terror, la guerra al terrore, scattata dopo l'11 settembre del 2001. Qui venivano imprigionati i combattenti catturati nella guerra in Afghanistan, prima e Iraq dopo, oppure i sospetti terroristi rapiti nel corso delle extraordinary rendition, le operazioni antiterrorismo segrete condotte in tutto il mondo. Ma perché Cuba? Perché essendo un territorio non americano, ma sotto il controllo delle sue forze armate, non si applicano le leggi e le tutele cui ogni detenuto ha diritto. Ed è qui che sono stati eseguiti i cosiddetti interrogatori avanzati, cioè con brutali tecniche di tortura, la più famosa delle quali il cosiddetto waterboarding, e poi la privazione del sonno, le umiliazioni sistematiche o anche le semplici percosse. Una simile negazione dei più elementari principi democratici ha rappresentato a lungo una vergogna per gli Stati Uniti, anche perché l'esito di queste carcerazioni delle torture non sempre ha portato a risultati e a volte chi ha subito questo trattamento inumano nemmeno era un terrorista. Molti dei prigionieri tra l'altro non sono mai stati incriminati ufficialmente. Chiusa la parentesi della guerra al terrore, però Guantanamo non si è riusciti a chiuderla, in parte perché chi è rimasto viene considerato troppo pericoloso per essere liberato, in parte perché non si sa dove estradare gli altri, dato che molti Paesi d'origine si rifiutano di accoglierli. Ogni tentativo finora è fallito e sotto l'amministrazione Trump, è difficile pensare a una svolta. .