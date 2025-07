Guarra Ucraina, Trump: sì fornitura Patriot, pagherà Europa

The Donald assiste alla finale del Campionato per Club di quello sport che in America si chiama soccer, mentre nel resto del mondo football, e non perde occasione per ribadire la sua strategia di comunicazione. Da un lato assicura agli ucraini, con cui non ha certo una comunicazione serena, dall'altro forse ispirato dalla partita, sferra un calcio negli stinchi agli europei. Cresce intanto l'attesa per una sua dichiarazione importante sulla Russia. Secondo fonti vicine alla Casa Bianca potrebbe trattarsi di un nuovo pacchetto di sanzioni. Un annuncio che arriva in contemporanea con l'arrivo alla Casa Bianca del nuovo Seegretario Generale della NATO, Mark Rutte, per un incontro a tre con il Segretario di Stato Marco Rubio. Intanto, sul terreno, si continua a combattere: più di 90 attacchi russi in 24 ore nella regione di Sumy. Oltre ai morti si contano decine di feriti, tra cui un bambino di sette anni. Colpita anche Kherson. Riprendono i raid su Kiev, droni russi hanno provocato incendi e tre feriti e un drone russo è stato abbattuto dall'aviazione bielorussa dopo aver violato lo spazio aereo di Minsk. A Kiev, l'arrivo dell'inviato Kellogg è stato accolto dal Capo di Gabinetto del Presidente Zelensky, Andrij Yermak, in agenda, ha detto, cooperazione militare, sicurezza, sanzioni e ripresa dei negoziati con Mosca. "La Russia non vuole un cessate il fuoco, ma noi sosteniamo il principio della pace attraverso la forza", è la linea di Trump, ha ribadito Yermak. Una linea muscolare, che da un lato riapre il fronte delle trattative, ma lascia sul campo ancora vittime e tensione. .