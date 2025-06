Giovedì 5 giugno le autorità guatemalteche hanno ordinato evacuazioni preventive vicino al vulcano Fuego, dopo forti emissioni di cenere e lava. L’eruzione, iniziata il 4 giugno, ha prodotto colonne di cenere fino a 6.000 metri e flussi piroclastici estesi per 7 km. Oltre 500 persone sono state evacuate in rifugi. L’attività vulcanica potrebbe durare fino a 40 ore, con rischi per la navigazione aerea.