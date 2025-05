Mercoledì 28 maggio attivisti per i diritti umani e pro-Palestina hanno versato colorante rosso in una fontana a Parigi per denunciare il “bagno di sangue” a Gaza. L’azione è stata rivendicata da Greenpeace, Oxfam, Amnesty e Medici del Mondo. Chiedono un cessate il fuoco immediato e sanzioni contro Israele.