Guerra commerciale, Trump annuncia accordo con Giappone: dazi al 15%

Oltre al Giappone che pagherà il 15% di dazi, nella stessa giornata hanno firmato anche le Filippine e l'Indonesia per il 19% di dazi, ma dallo studio ovale, rispondendo alle domande della stampa, non si è soffermato a parlare di Gaza e tanto meno dell'Ucraina, due conflitti che Trump fatica a risolvere e ha poi aggiunto che ha intenzione di incontrare il presidente cinese Xi Jinping. La portavoce del dipartimento di Stato ha però risposto ad una nostra domanda sul rapporto tra Stati Uniti e Israele. In attesa di un accordo sui dazi con l'Europa il presidente americano tenta di sviare l'attenzione dal caso Epstein e ha reso pubbliche oltre 600 pagine relative all'assassinio di Martin Luther King, e ha accusato l'ex presidente Obama di aver cospirato contro di lui nelle elezioni presidenziali del 2016, con un falso dossier che coinvolgerebbe i russi nella sua vittoria. In soccorso al presidente è arrivato lo speaker della Camera Mike Johnson, che ha anticipato la chiusura di agosto del Parlamento, per evitare una mozione che avrebbe reso pubblico l'intero fascicolo Epstein. .