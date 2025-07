Guerra dei dazi, l'Ue cerca la via del negoziato con gli Usa ma prepara le contromisure

Un'Unione Europea unita e concorde nel percorrere la via dei negoziati. Sembrerebbe questa l'immagine emersa al termine del Consiglio Commercio di Bruxelles, dove i Ministri dei 27, si sono riuniti per far fronte ai nuovi rischi legati ad una possibile guerra commerciale globale. La prospettiva di tariffe al 30% su tutti i prodotti europei esportati negli Stati Uniti minacciati da Donald Trump, sono ritenute inaccettabili e proibitive, al punto da rendere quasi impossibile continuare le relazioni commerciali transatlantiche. I Paesi membri restano concordi nel continuare a lavorare a una soluzione negoziale benefica per entrambe le parti. Lo ha ribadito il Commissario europeo per il Commercio e la Sicurezza economica Maros Sefcovic, durante la conferenza stampa conclusiva del vertice. "L'UE come sapete, se ne va dal tavolo dei negoziati senza avere profuso uno sforzo importante. Poc'anzi le cose si fanno in due. Dobbiamo quindi arrivare a misure di riequilibrio". Così, se da un lato si cerca il dialogo, dall'altro si preparano le contromisure. Una prima tranche che avrebbe dovuto entrare in vigore oggi e che è poi è stata sospesa fino all'inizio di agosto, prevede di colpire i prodotti americani per un valore di 21 miliardi di euro, con contro dazi del 25% e del 10% a seconda della tipologia della merce. Intanto si lavora ad una seconda lista in risposta ai dazi statunitensi dal valore di circa 72 miliardi che ancora deve essere approvata. Un terzo punto della strategia europea è poi quello di mantenere aperta la comunicazione con altri partner commerciali come l'Indonesia, la Thailandia e l'India, per rafforzare gli scambi con il sud-est asiatico, e coltivare canali commerciali sostitutivi a quelli con Washington. .