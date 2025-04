Guerra dei dazi, Pechino alza le tariffe all'84% su merci Usa

"Continueremo ad adottare misure per salvaguardare i nostri interessi di sviluppo" aveva promesso nelle scorse ore il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Alle parole sono seguiti i fatti. Una risposta colpo su colpo. E così all'incremento del 50% dei dazi deciso da Trump sulle merci cinesi importate negli Stati Uniti, ritocco che ha portato il totale al 104%, Pechino ribatte aumentando a sua volta del 50% le tariffe sui prodotti di fabbricazione americana, per un totale qui dell'84%. Una guerra commerciale in piena escalation, insomma, che vede contrapposte le due più importanti economie del mondo, a parti però non equilibrate. Nel 2024, infatti, la Cina ha venduto agli Stati Uniti merci per un valore quasi tre volte superiore a quelle che da Washington ha importato. L'economia cinese dipende molto dalle esportazioni e Xi Jinping lo sa, impegnato com'è a gestire un'economia che da molti mesi stagna, a causa soprattutto di una domanda interna che si è indebolita negli ultimi tempi. Per gli osservatori internazionali, la guerra dei dazi innescata da Trump, potrebbe portare al Dragone una minor crescita anche del 2% rispetto alle previsioni. Non è un caso perciò che la leadership cinese abbia fatto sapere in queste ore di prevedere incontri immediati e di alto livello per rafforzare i legami strategici con i paesi vicini. .