Guerra dei dazi, Pechino risponde a Trump: non accettiamo minacce o ricatti

"Gli Stati Uniti continuano a imporre dazi alla Cina e la Cina si oppone fermamente a tali intimidazioni. La Cina non accetterà assolutamente pressioni, minacce e ricatti, non è questo il modo giusto di trattare con la Cina. Se gli Stati Uniti vogliono davvero dialogare, dovrebbero mostrare un atteggiamento di uguaglianza, rispetto e reciprocità. Se gli Stati Uniti ignorano gli interessi dei due Paesi della comunità internazionale e insistono nel combattere una guerra tariffaria e una guerra commerciale, la Cina li accompagnerà sicuramente fino alla fine. Voglio ribadire che in una guerra tariffaria commerciale non ci sono vincitori, la Cina non vuole una guerra commerciale, ma non ne abbiamo paura. Non staremo mai a guardare mentre i legittimi diritti e gli interessi del popolo cinese vengono compromessi, né permetteremo che le regole del commercio internazionale e il sistema commerciale multilaterale vengano calpestati. Se gli Stati Uniti insistono nel condurre una guerra tariffaria o commerciale, la Cina combatterà fino alla fine". .