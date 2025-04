Guerra dei dazi, Trump: frenata Pil è colpa di Biden

Probabilmente avete visto i numeri oggi, ma quello è stato Biden, non Trump, perché noi siamo arrivati a gennaio e io sono, ero contro tutto quello che Biden stava facendo per quanto riguarda l'economia. Ha distrutto il paese in tanti aspetti, non solo il confine, i confini erano una delle cose peggiori, ma le esportazioni, le spese del Governo che stavano aumentando di oltre il 3%. Avevamo dei numeri negativi, eppure, nonostante tutto, siamo riusciti a invertire la tendenza. C'era un 22% di investimenti, adesso si trattano di numeri molto più alti. Ho sentito dire che proprio grazie ai dazi, adesso si stanno costruendo tantissimi stabilimenti e fabbriche negli Stati Uniti. .