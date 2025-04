Guerra dei dazi, Trump tratta con 70 Paesi ma non con Cina

Carbone e mercantilismo, doppietta d'altri tempi per Donald Trump. Il Presidente firma un ordine esecutivo per espandere l'estrazione e l'uso del carbone, ma il tema che tiene banco è ancora e soprattutto quello dei dazi. they say they don't know you know this is only the enemy can be talking this way. Le trattative su misura danno un po' di respiro alle borse, ma non riguardano il concorrente più minaccioso: la Cina. Con Pechino è guerra di nervi: la tariffa ritorsiva resta in piedi, così Washington mantiene la promessa di imporre un ulteriore dazio del 50% contro l'avversario. "Manipolano la valuta per compensare i dazi", attacca Trump. Ma aggiunge di ritenere che Pechino "si piegherà a un accordo". Il Presidente ha confermato di voler tassare presto anche le importazioni nel settore farmaceutico. Duro lo scontro con Pechino. Duro, ma non altrettanto, quello con l'Unione Europea. Duro anche, soprattutto, lo scontro interno al Partito Repubblicano. Trump alza la voce per mettere a tacere gli scettici. "So quello che faccio". Il capofila degli scettici in realtà non è un parlamentare ma Elon Musk, ormai ai ferri corti con il consigliere di Trump, Peter Navarro. "È stupido come un sacco di mattoni", dice Musk. .