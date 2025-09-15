Guerra in Medioriente, almeno 50 vittime in attacchi Israele

2 ore fa

Gaza, oltre 50 le vittime in un giorno, tra cui due giornalisti e una coppia di gemelli di sei anni. Colpiti inoltre un campo profughi a Gaza City e l'area umanitaria di Al-Mawasi. A Gerusalemme, Benjamin Netanyahu ha ricevuto il Segretario di Stato americano Marco Rubio per un colloquio di tre ore. Netanyahu ha ripetuto che la fine della guerra si otterrà solo con la smilitarizzazione di Gaza e la resa di Hamas. In un'occasione separata, Netanyahu ha anche ammesso che Israele affronta un crescente isolamento e potrebbe dover puntare, in un futuro, su un'economia autarchica, indipendente dal commercio internazionale, rafforzando tra gli altri settori, la produzione interna di armi. Rubio ha evitato di condannare il bombardamento israeliano della scorsa settimana contro la leadership di Hamas in Qatar, limitandosi a dire che Washington guarda al futuro e non al passato. Secondo indiscrezioni pubblicate dal sito di informazione Axios, Netanyahu aveva avvertito Trump prima dell'attacco israeliano a Doha, anche se la Casa Bianca aveva sostenuto pubblicamente di non essere stata informata in anticipo. Dopo Israele, Rubio volerà a Doha, dove si è concluso il vertice straordinario dell'Organizzazione della Cooperazione islamica, in cui 57 Paesi, dall'Arabia Saudita al Pakistan, hanno condannato l'attacco israeliano in Qatar, parlando utilizzare la sua influenza per frenare le azioni militari israeliane. utilizzare la sua influenza per frenare le azioni militari israeliane. L'emiro Al-Thani ha accusato Israele di aver voluto sabotare della scorsa settimana. Parole forti, che non si riflettono però nella più generica dichiarazione conclusiva del summit. Un mandato a rafforzare la difesa comune del Golfo, ed un generale invito agli Stati arabi a rafforzare la difesa comune del Golfo, ed un generale invito agli Stati arabi a rivedere i rapporti diplomatici ed economici con Israele. .

Caso Kirk, Dna inguaia Robinson che non collaboraCaso Kirk, Dna inguaia Robinson che non collabora
mondo
Caso Kirk, Dna inguaia Robinson che non collabora
00:02:08 min
| 4 ore fa
India, piogge torrenziali causano inondazioni e disagiIndia, piogge torrenziali causano inondazioni e disagi
mondo
India, piogge torrenziali causano inondazioni e disagi
00:01:00 min
| 4 ore fa
Israele distrugge edificio Al-Ghefari a Gaza CityIsraele distrugge edificio Al-Ghefari a Gaza City
mondo
Israele distrugge edificio Al-Ghefari a Gaza City
00:01:00 min
| 5 ore fa
Timeline, i tank israeliani pronti a invadere Gaza City e le persone in fugaTimeline, i tank israeliani pronti a invadere Gaza City e le persone in fuga
mondo
Timeline, i tank israeliani pronti a invadere Gaza City e le persone in fuga
00:27:03 min
| 5 ore fa
ERROR! Herzog e Rubio a Gerusalemme rilanciano Accordi di AbramoERROR! Herzog e Rubio a Gerusalemme rilanciano Accordi di Abramo
mondo
Herzog e Rubio a Gerusalemme rilanciano Accordi di Abramo
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! Sisma Marocco 2023, proteste a Rabat per ricostruzioneERROR! Sisma Marocco 2023, proteste a Rabat per ricostruzione
mondo
Sisma Marocco 2023, proteste a Rabat per ricostruzione
00:01:00 min
| 6 ore fa
Startup a L’Avana trasforma balconi e container in orti urbaniStartup a L’Avana trasforma balconi e container in orti urbani
mondo
Startup cubana trasforma balconi e container in orti urbani
00:01:00 min
| 6 ore fa
In Siria elezioni parlamentari rinviate a data da destinarsiIn Siria elezioni parlamentari rinviate a data da destinarsi
mondo
In Siria elezioni parlamentari rinviate a data da destinarsi
00:02:09 min
| 6 ore fa
Russia e Bielorussia in esercitazione militare Zapad 2025Russia e Bielorussia in esercitazione militare Zapad 2025
mondo
Russia e Bielorussia in esercitazione militare Zapad 2025
00:01:00 min
| 8 ore fa
Guerra Palestina, Israele distrugge un edificio a Gaza CityGuerra Palestina, Israele distrugge un edificio a Gaza City
mondo
Guerra Palestina, Israele distrugge un edificio a Gaza City
00:00:32 min
| 9 ore fa
ERROR! ESTR RUBIO "Hamas non può continuare a esistere"ERROR! ESTR RUBIO "Hamas non può continuare a esistere"
mondo
Rubio: "Hamas non può continuare a esistere"
00:00:26 min
| 11 ore fa
ERROR! ESTR NETANYAHU "Casa Bianca miglior alleato Israele"ERROR! ESTR NETANYAHU "Casa Bianca miglior alleato Israele"
mondo
Netanyahu: "Casa Bianca miglior alleato Israele"
00:00:31 min
| 11 ore fa
