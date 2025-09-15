Guerra in Medioriente, almeno 50 vittime in attacchi Israele

Gaza, oltre 50 le vittime in un giorno, tra cui due giornalisti e una coppia di gemelli di sei anni. Colpiti inoltre un campo profughi a Gaza City e l'area umanitaria di Al-Mawasi. A Gerusalemme, Benjamin Netanyahu ha ricevuto il Segretario di Stato americano Marco Rubio per un colloquio di tre ore. Netanyahu ha ripetuto che la fine della guerra si otterrà solo con la smilitarizzazione di Gaza e la resa di Hamas. In un'occasione separata, Netanyahu ha anche ammesso che Israele affronta un crescente isolamento e potrebbe dover puntare, in un futuro, su un'economia autarchica, indipendente dal commercio internazionale, rafforzando tra gli altri settori, la produzione interna di armi. Rubio ha evitato di condannare il bombardamento israeliano della scorsa settimana contro la leadership di Hamas in Qatar, limitandosi a dire che Washington guarda al futuro e non al passato. Secondo indiscrezioni pubblicate dal sito di informazione Axios, Netanyahu aveva avvertito Trump prima dell'attacco israeliano a Doha, anche se la Casa Bianca aveva sostenuto pubblicamente di non essere stata informata in anticipo. Dopo Israele, Rubio volerà a Doha, dove si è concluso il vertice straordinario dell'Organizzazione della Cooperazione islamica, in cui 57 Paesi, dall'Arabia Saudita al Pakistan, hanno condannato l'attacco israeliano in Qatar, parlando utilizzare la sua influenza per frenare le azioni militari israeliane. utilizzare la sua influenza per frenare le azioni militari israeliane. L'emiro Al-Thani ha accusato Israele di aver voluto sabotare della scorsa settimana. Parole forti, che non si riflettono però nella più generica dichiarazione conclusiva del summit. Un mandato a rafforzare la difesa comune del Golfo, ed un generale invito agli Stati arabi a rafforzare la difesa comune del Golfo, ed un generale invito agli Stati arabi a rivedere i rapporti diplomatici ed economici con Israele. .