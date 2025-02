Guerra in Medioriente, atteso rilascio corpi ostaggi

Israele si prepara a ricevere le salme di quattro ostaggi, tutti morti durante i mesi di prigionia all'interno della Striscia di Gaza. Tra loro anche i fratellini Bibas: Ariel e Kfir, cinque e due anni, e la loro mamma Shiri, la cui sorte aveva tenuto il mondo con il fiato sospeso. Sabato, invece, si attende il settimo scambio in cui Hamas, come richiesto da Israele, rilascerà i restanti ostaggi ancora in vita, sei in totale, di cui due israeliani trattenuti nell'enclave palestinese da oltre un decennio. Dall'inizio della prima fase del cessate il fuoco, ovvero dal 19 gennaio, Hamas ha rilasciato 19 ostaggi israeliani dei 33 previsti dall'accordo. Con le 4 salme che verranno consegnate giovedì e i 6 ostaggi ancora in vita nella giornata di sabato ne mancherebbero ancora altri quattro. I loro corpi, senza vita, dovrebbero essere consegnati a Israele la prossima settimana. Così la prima fase della tregua potrebbe considerarsi conclusa. Eppure della seconda fase, di cui Israele e Hamas avrebbero dovuto iniziare a discutere a inizio mese, non c'è ancora certezza. Quello che è certo, per ora, è che lo Stato ebraico, come ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, non proseguirà i colloqui senza il disarmo di Hamas e la sua uscita da Gaza. Il movimento islamista palestinese invece, sembrerebbe aprire all'avversario, proponendo di liberare tutti gli ostaggi rimasti in un unico scambio durante la seconda fase della tregua a Gaza. .