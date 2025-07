Guerra in Medioriente, i negoziati tra Israele e Hamas

A Doha, in Qatar, continuano le trattative tra Israele ed Hamas per cercare di raggiungere un accordo che porti ad un cessate il fuoco a Gaza. Secondo fonti israeliane coinvolte nei negoziati, gli Stati Uniti starebbero esercitando una forte pressione sul movimento islamista palestinese attraverso il Qatar e allo stesso tempo sarebbero riusciti a convincere il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu a mostrare maggiore flessibilità. Al vaglio della delegazione di Hamas c'è una nuova mappa, la terza presentata da Israele ai mediatori dall'inizio dei colloqui, relativa al riposizionamento delle truppe israeliane all'interno dell'enclave palestinese, da sempre un tema divisivo tra le parti. Ma questa volta, secondo le prime fughe di notizie, Israele sembrerebbe disposto a ridimensionare la sua presenza militare nella Striscia. Un lembo di terra dove nelle ultime ore gli attacchi che l'aviazione israeliana hanno causato decine di vittime, in particolar modo nella parte settentrionale di Gaza, dove l'esercito israeliano ha emesso diversi ordini di evacuazione. Si riaccende anche il fronte Nord, quello con il Libano, dove pesanti bombardamenti condotti da Israele, nella valle della Beqaa, una delle roccaforti di Hezbollah, hanno colpito quelli che l'esercito israeliano ha definito essere siti strategici militari del Partito di Dio. Si contano almeno 12 morti, tra cui diversi siriani. Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz avverte: "Questo attacco è un chiaro messaggio per Hezbollah e per Beirut", sottolineando come l'esecutivo libanese debba fare di più per smantellare le capacità militari del movimento-partito sciita, alleato dell'Iran. .