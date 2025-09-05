Guerra in Medioriente, Israele distrugge un grattacielo di 12 piani

1 ora fa

Gaza, nuovi raid israeliani, oltre 50 le vittime in poche ore. Colpita anche la Mushta Tower, un edificio di 12 piani nel cuore di Gaza City. L'esercito israeliano accusa: ospitava infrastrutture di Hamas. Ma la direzione dell'edificio respinge: solo famiglie sfollate. Secondo il canale israeliano Channel 12 è in corso un'operazione graduale per colpire strutture simili in tutta la Striscia. A Gaza City lanciati volantini sull'area di Sheikh Radwan, ordine d'evacuazione. In reazione, l'Egitto alza i toni: "lo sfollamento è una linea rossa, non lo permetteremo", ha detto il Ministro degli Esteri Abdelatty."È in corso un genocidio, sterminio, uccisioni di massa, fame imposta artificialmente da Israele". Parole che segnano un irrigidimento del linguaggio egiziano nei confronti di Israele, nonostante i tentativi di mediazione con Qatar e Stati Uniti. La replica arriva direttamente da Netanyahu, accusando l'Egitto di voler tenere intrappolati i gazawi in zone di guerra. Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz è netto: "se Hamas non rilascia gli ostaggi e depone le armi si apriranno le porte dell'inferno su Gaza City". Hamas incolpa Israele di crimini contro l'umanità, ma intanto diffonde un nuovo video di propaganda: 2 ostaggi, Alon Ohel e Guy Gilboa-Dalal, prigionieri da 700 giorni. Frammenti del video mostrano i due israeliani proprio a Gaza City. Il video è stato diffuso in concomitanza con il 700mo giorno di guerra. Gilboa-Dalal era già apparso in un video durante l'ultima tregua di febbraio. L'opposizione israeliana e le famiglie chiedono un ritorno al tavolo dei negoziati, il Ministro della Sicurezza Ben-Gvir, invece, invoca l'occupazione totale della Striscia. Netanyahu, nell'esprimere la solidarietà del Governo alle famiglie, aggiunge: "la fine della guerra solo alle condizioni di Israele, incluso il futuro, permanente, Gerusalemme. .

Tragedia a Lisbona, l'ipotesi della rottura del cavo di fissaggio
mondo
Tragedia a Lisbona, l'ipotesi della rottura del cavo di fissaggio
00:02:24 min
23 minuti fa
Dimessa la vicepremier Angela Rayner, Farage si dice pronto a governare
mondo
Dimessa vicepremier Angela Rayner, Farage pronto a governare
00:02:20 min
3 ore fa
Papa inaugura Borgo Laudato sì: siamo creature, non creatori
mondo
Papa inaugura Borgo Laudato sì: siamo creature, non creatori
00:01:27 min
3 ore fa
Flotilla, il cooperante: andiamo a Gaza perchè i governi non intervengono
mondo
Flotilla, cooperante: a Gaza perché governi non intervengono
00:02:21 min
3 ore fa
Il ministro Tajani a Cernobbio: "Pieno sostegno a Kiev dall'Italia"
mondo
Tajani a Cernobbio: "Pieno sostegno a Kiev dall'Italia"
00:00:47 min
4 ore fa
ERROR! FLUT0509010ERROR! FLUT0509010
mondo
Afghanistan, nuova scossa devasta l'est: oltre 2.200 morti
00:01:00 min
4 ore fa
Timeline, il vertice dei volenterosi e la Global Flotilla
mondo
Timeline, il vertice dei volenterosi e la Global Flotilla
00:25:52 min
4 ore fa
Botta e risposta tra Putin e Zelensky, con la pace in Ucraina ancora lontana
mondo
Botta e risposta Putin-Zelensky, pace Ucraina ancora lontana
00:01:44 min
4 ore fa
Israele colpisce palazzo di 14 piani a Gaza City, 30 morti
mondo
Israele colpisce palazzo di 14 piani a Gaza City, 30 morti
00:01:00 min
6 ore fa
Uk, vicepremier Rayner si dimette per lo scandalo casa
mondo
Uk, vicepremier Rayner si dimette per lo scandalo casa
00:01:00 min
7 ore fa
Global Sumud Flotilla, le parole di un attivista
mondo
Global Sumud Flotilla, parla giornalista britannico a bordo
00:00:39 min
6 ore fa
Sri Lanka, bus precipita in una scarpata: morti e feriti
mondo
Sri Lanka, bus precipita in una scarpata: morti e feriti
00:01:00 min
7 ore fa
