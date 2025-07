Guerra in medioriente, Netanyahu apre su Morag

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato i progressi nei colloqui su una possibile tregua a Gaza, affermando che si potrà raggiungere un accordo relativamente presto. Alla luce di queste dichiarazioni, il quotidiano arabo edito a Londra, Ashra al-Wassat, ha riportato, citando fonti di Hamas, che i negoziati a Doha, Qatar, proseguono, nonostante il movimento palestinese, denunci i tentativi della delegazione israeliana di frapporre numerosi ostacoli. Queste dichiarazioni si riferiscono al fatto che i team di mediatori stanno discutendo una terza proposta avanzata da Israele, in merito al riposizionamento. proprie truppe dentro la Striscia di Gaza, che secondo le prime fughe di notizie, vedrebbero un forte ridimensionamento delle zone cuscinetto nel confine con Israele. Fonti anonime israeliane hanno affermato al quotidiano Yot Aronot che Benjamin Netanyahu è determinato a raggiungere un cessate il fuoco e un accordo sul rilascio dei prigionieri con Hamas e sta mostrando una nuova flessibilità, sul ritiro del corridoio Morag, ossia una strada che divide la zona di Rafa. nel sud, dal resto dell'enclave palestinese e dove un'eventuale presenza israeliana è una linea rossa tracciata da Hamas sulle trattative per via della dichiarata intenzione da parte del governo israeliano di creare proprio Rafah, una zona dove ammassare centinaia di migliaia di civili palestinesi, senza possibilità di movimento nell'enclave. Un piano presentato anche formalmente dai vertici militari israeliani su richiesta della leadership politica domenica notte. La flessibilità di Netanyahu sul corridoio Morag, cui parlano i media israeliani, potrebbe essere dovuta anche all'esito di questo incontro con l'esercito che ha stimato che la costruzione di tale campo a Rafah richiederebbe più di un anno, con un costo di 10 o 15 miliardi di dollari, provocando una reazione infuriata di Netanyahu, che ha definito il progetto irrealistico. .