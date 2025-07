Guerra in Medioriente, spiragli di tregua con Netanyahu alla Casa Bianca

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu esprime ottimismo in merito al possibile raggiungimento di un cessate il fuoco a Gaza, poco prima della sua visita ufficiale al Pentagono con il Segretario della Difesa americana Pete Hegseth. Il Ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar usa parole rassicuranti anche lui, dicendo: "Israele negozierebbe un cessate il fuoco permanente con Hamas, nella Striscia di Gaza, se si raggiungesse un accordo su una tregua temporanea". Trump parla di una chance di accordo questa settimana o la prossima. Israele e Stati Uniti spingono per un successo diplomatico a Doha, dove però anche il quarto giorno di negoziati si conclude con un nulla di fatto. Fonti palestinesi accusano il team diplomatico israeliano di non avere margine di manovra per trattare, mentre non sono sfuggite le parole di un alto funzionario israeliano a Washington, che ha affermato che Israele non si oppone all'occupazione di Gaza per un periodo provvisorio prima di cedere il controllo degli affari civili ad un'alternativa credibile che non sia né Hamas né l'Autorità Nazionale Palestinese. Steve Witkoff, l'inviato degli affari mediorientali per gli Stati Uniti, doveva volare a Doha per premere l'acceleratore sulle trattative ma ha posticipato il viaggio dopo aver incontrato a Washington diplomatici qatarini in un colloquio privato durato 3 ore. Uno dei punti risolti è il ritiro parziale dell'esercito israeliano da Gaza durante la tregua di 60 giorni. A Doha, Israele ha presentato una nuova serie di mappe per una seconda proposta di dispiegamento delle truppe, dopo che la versione precedente era stata respinta da Hamas. Il Governo israeliano insiste per rimanere nel corridoio Morag, separando il resto dell'enclave da Rafah, dove Israele sta considerando di creare una città umanitaria in cui l'intera popolazione della Striscia verrà radunata e le verrà impedito di andarsene una volta sottoposta a controlli. L'organizzazione per i diritti umani Amnesty International ha definito questa proposta israeliana oltraggiosa. .