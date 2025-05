Guerra in Medioriente, Von der Leyen: abominevole accanimento

Abominevole l'ha definita così la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, l'espansione delle operazioni militari israeliane a Gaza, che prendono di mira i civili palestinesi, compresi i bambini. Una condotta militare che nelle ultime settimane ha irritato gran parte dell'Occidente d'Europa, con raid sempre più estesi, nuovi ordini di evacuazione. e l'obiettivo dichiarato di Israele di occupare la Striscia. Un lembo di terra dove dall'inizio del conflitto, secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute di Gaza, controllato dal gruppo palestinese Hamas, sono morte tra civili e combattenti palestinesi, oltre 54000 persone. Nonostante le smentite di un accordo per raggiungere un'intesa con l'amministrazione americana di Donald Trump, che spinge sul Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, affinché ponga fine alla guerra. Proprio nelle prossime ore a Washington, il Ministro degli Affari Strategici israeliano Ron Dermer, che guida per Israele i negoziati per il rilascio degli ostaggi, dovrebbe incontrare l'inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente. Witcoff. Intanto è bufera sulla Gaza Humanitarian Foundation, fondazione Svizzera sostenuta dagli Stati Uniti e da Israele, che ha iniziato la distribuzione degli aiuti umanitari all'interno della Striscia, perché è accusata da gran parte delle organizzazioni internazionali, tra cui le Nazioni Unite, di non essere neutrale ed imparziale. Beirut. .