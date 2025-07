Guerra in Ucraina, allarme Ue: Russia usa armi chimiche

russe sul fronte orientale, resta ancora aperta la questione legata al sostegno militare a Kiev e al modo in cui verrà finanziato. Donald Trump, trasformando lo sforzo bellico in una contabilità da negoziare, ha dichiarato che le forniture militari dovranno essere interamente finanziate dagli europei, e ha parlato di un giro d'affari da miliardi e miliardi. La risposta dell'Unione Europea non si è fatta attendere con parole caute ma nette, l'Alto Rappresentante Caya Kayas ha messo in discussione l'impianto proposto da Washington se prometti di fornire armi ma fai pagare un altro, non le stai realmente fornendo tu o no? ha osservato lasciando intravedere crepe nel coordinamento transatlantico. Ma il dissenso non si ferma alle armi. Bruxelles denuncia da settimane una nuova preoccupante tendenza sul campo. L'uso sistematico di armi chimiche da parte dell'esercito russo. Ci sono stati oltre 9000 attacchi documentati con sostanze proibite, ha detto Cayas, citando fonti di intelligence tedesche e olandesi e stanno aumentando. Mosca vuole piegare Kiev con il terrore. Nonostante le accuse l'unità europea sulle sanzioni continua a vacillare. Bratislava ha di nuovo bloccato un nuovo pacchetto che prevede tra l'altro un tetto al prezzo di petrolio e gas. si è detta comunque fiduciosa su un possibile accordo e ha sollecitato Washington a condividere l'onere del sostegno militare. Da Mosca la risposta è quella consueta, sarcastica e impermeabile. Il Cremlino si limita a prendere tempo dicendo di volere analizzare le dichiarazioni di Trump e ribadendo per ora la disponibilità a continuare il dialogo con Kiev. Dietro la schermaglia retorica la guerra continua e la mappa si sposta. Secondo fonti del Ministero della Difesa russo, le forze di Mosca hanno conquistato due villaggi nelle regioni orientali di Donetsk e Zaporizhia, consolidando controllo nella fascia meridionale del fronte. Le richieste territoriali di Putin, al contrario delle smentite ufficiali, sembrano ampliarsi di giorno in giorno. Sul terreno, come nella diplomazia, Mosca scommette sul logoramento. SG24. .