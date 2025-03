Guerra Ucraina, Russia: bene apertura Zelensky ai negoziati

La Russia applaude ma sta alla finestra, non si sbilancia e continua ad attaccare. Il Cremlino fa sapere di vedere positivamente il desiderio di ZelEnskY di negoziare la fine della guerra annunciato da Trump, ma il Portavoce Peskov si dice dubbioso su come le trattative possano funzionare visto il decreto fatto approvare da Zelensky nel 2022 che vieta i negoziati con Mosca, un'obiezione che ripete quel venute più volte dallo stesso Vladimir Putin. Intanto l'ex Presidente Medvedev dichiara che "L'invasione continua e che la Russia vuole infliggere al nemico la massima sconfitta sul terreno". Dichiarazioni che trovano riscontro nelle notizie militari. Nella notte l'Uucraina è stata colpita da tre missili balistici e 181 droni di vario tipo, con un attacco in particolare alle infrastrutture elettriche di Odessa e l'annuncio della conquista di un nuovo villaggio in Donbass Nessun segnale di tregua sul campo, insomma, se la lettera di Zelensky a Trump in cui si dice pronto a firmare l'accordo sui minerali e a negoziare la pace, rappresenta una parziale marcia indietro rispetto all'aggressione subita dal Presidente ucraino nello Studio Ovale, a suo supporto sembrano esserci comunque i Paesi europei, il cui attivismo è cresciuto negli ultimi giorni, stando alle ultime indiscrezioni, il Premier britannico Starmer e il Presidente francese Macron, che stasera parlerà ai francesi, sarebbero disposti ad andare a Washington con Zelensky già la settimana prossima per presentare a Trump un piano di pace appoggiato anche dall'Europa. Di certo riesce difficile pensare che Zelensky possa nuovamente affrontare Trump da solo e non scortato dagli alleati europei.