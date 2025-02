Ucraina, Cremlino: non trattiamo sui territori occupati

Non si tratta sui territori occupati. Mentre una delegazione russa arriva nella residenza del console degli Stati Uniti a Istanbul per colloqui bilaterali con i rappresentanti americani, che come la scorsa settimana escludono Kiev, il portavoce del Cremlino chiarisce che i territori occupati in Ucraina sono parte indivisibile della Russia, sono iscritti nella Costituzione, e che non saranno soggetti a trattative. "Questo è indiscutibile e non negoziabile", ha aggiunto Peskov. Si sta parlando della Crimea e delle regioni di Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, che la Russia ha interamente annesso alla Federazione pur non controllandone l'intero territorio. Mosca pretende che l'Ucraina si ritiri ulteriormente dalle proprie terre. È questo un punto di partenza che non renderà agevoli i negoziati, tanto che lo stesso portavoce di Putin spiega che nessuno si aspetta decisioni facili e rapide, nonostante Trump, al contrario dell'Amministrazione Biden, sia disposto ad ascoltare. Intanto sul campo sono ripresi, brutali, i bombardamenti russi, in particolare sul Donbass, dove civili sono stati uccisi a Kostantinivka e Toretsk, due cittadine della regione di Dontesk tra le poche ancora in mano ucraina. Continua anche la controffensiva di Mosca nella regione russa di Kursk occupata dagli ucraini. In queste immagini si vedono i droni russi colpire uomini e mezzi armati di Kiev. Intanto la Corea del Sud fa sapere che la Corea del Nord avrebbe inviato altri 1.000 soldati che si aggiungono agli 11.000 già schierati da mesi su fronte ucraino. Una presenza, quella dei soldati nordcoreani, sempre denunciata dall'Ucraina come un allargamento del conflitto a potenze straniere. .