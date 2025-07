Guerra in Ucraina, Kiev: disumano stop Usa ad armi difesa

Disumano perché ci saranno più morti. Così Kiev definisce il taglio deciso dal Pentagono alle forniture militari all'Ucraina. Un taglio che riguarda i missili per i sistemi di difesa aerea Patriot, ma anche proiettili di artiglieria e missili di precisione. Il Ministero della Difesa americano precisa che il taglio non riguarda solo l'Ucraina, ma anche altri paesi, per salvaguardare le scorte interne statunitensi e Zelensky rilancia dicendo che comunque bisogna proteggere i cittadini e si propone di comprare quello stesso tipo di armi dagli USA. Un'opzione che finora ha lasciato freddo Donald Trump. Il Cremlino commenta serafico ma soddisfatto: "Meno armi vengono date all'Ucraina più vicina è la fine della guerra", con la consapevolezza che invece la Russia ha riconvertito la propria economia ad economia di guerra, aumentando la produzione di missili, balistici e ipersonici, e di droni. Una produzione in crescita che si aggiunge alla superiorità numerica, confermata nei primi 6 mesi del 2025 dall'arruolamento di altre 210 mila nuove reclute, pronte a rimpinguare le fila dell'esercito russo, che a giugno è tornato ad avanzare come non faceva da novembre scorso. E invece, senza l'assistenza militare americana, la capacità di difesa dell'Ucraina si riduce drasticamente, anche perché l'Europa non ha finora sviluppato una produzione industriale in grado di compensare il calo americano. Da tempo sono in diminuzione anche le forniture a Kiev dei missili per i sistemi di difesa europei Iris/T e Samp/T. Che i sistemi di difesa aerea servano all'Ucraina per difendere i propri cittadini è evidente tutti i giorni quando arrivano le immagini dei bombardamenti notturni, che continuano quotidiani su quasi tutto il paese. Ultima ad essere stata colpita è Odessa, con un palazzo residenziale molto alto gravemente danneggiato, un incendio e diversi feriti. .