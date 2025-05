Guerra in Ucraina, la Russia avanza e prepara l'offensiva estiva

La Russia avanza, lentamente, con costi umani importanti ma inesorabilmente. Le immagini che vediamo mostrano i soldati russi che conquistano Mykolaivka, nella regione di Donetsk, in Donbass, un villaggio distrutto come tutti gli altri conquistati da Mosca, ma comunque l'ennesimo avanzamento. In vista di un possibile futuro negoziato di pace, ancora tutto da stabilire, la linea del Cremlino sembra chiara: avanzare il più possibile per far capire al nemico che continuare la guerra è sempre un'opzione possibile. Se in Donbass proseguono le battaglie, sulle regioni di confine di Sumy e Kharkiv, continuano i bombardamenti quotidiani. Putin è stato molto chiaro di recente, in queste aree vuole creare due zone di cuscinetto per non permettere agli ucraini di attaccare in territorio russo. Ma accanto a queste regioni, come nel Donbass, sarebbero anche stati registrati assembramenti di truppe in vista di quella che molti analisti prevedono come l'offensiva estiva, che forse in realtà è già cominciata e che mira alla completa conquista delle quattro regioni già annesse nel 2022. L'obiettivo è da un lato continuare l'espansione territoriale sic et simpliciter, dall'altro quello di spaventare il nemico e sedersi al tavolo della trattativa in una posizione di ancora maggior forza. Se l'Ucraina continua a perdere territori, è chiaro che la minaccia di continuare la guerra ad oltranza non può essere ignorata in sede di negoziato. .