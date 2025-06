Guerra in Ucraina, la settimana prossima scambio di prigionieri

Nonostante le tensioni e le accuse incrociate, Kiev conferma che lo scambio di prigionieri e delle salme dei caduti con la Russia si svolgerà la settimana prossima, come previsto dagli accordi raggiunti a Istanbul. Il capo dell'intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, denuncia pressioni e disinformazione da parte di Mosca, ma assicura: "Il processo non è mai stato interrotto". Mosca però offre una versione diversa. Il tenente generale Aleksander Zorin, rappresentante del team negoziale russo, ha dichiarato che la Russia è pronta a restituire oltre 6000 salme e che resta in attesa di una conferma ufficiale da parte ucraina. Sul fronte militare la situazione si fa sempre più tesa. Le truppe russe hanno conquistato Loknia, nell'oblast di Sumy, vicino al confine, e sostengono di essere avanzate fino al Dnipropetrovsk, anche se le notizie non sono al momento verificabili in modo indipendente. Intanto sul piano internazionale, il presidente Volodymyr Zelensky torna a sollecitare gli Stati Uniti perché autorizzino la fornitura di sistemi di difesa aerea e aumentino il sostegno militare. Secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra, istituto di ricerca statunitense che si occupa di analisi in ambito militare e di affari esteri, solo un rafforzamento degli aiuti da parte di Washington può rallentare l'offensiva russa e spingere Putin al tavolo dei negoziati. Zelensky ha inoltre rivendicato l'autosufficienza dell'Ucraina nelle operazioni condotte oltre confine, come la recente operazione dal nome "Tela di ragno", che ha colpito basi aeree in Siberia. Una prova di forza che ha un chiaro valore politico e diplomatico, in vista di futuri negoziati che per Kiev restano una prospettiva concreta, seppur ancora lontana. .