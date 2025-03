Guerra in Ucraina, missile contro hotel a Kryvy Rih: 4 morti e 30 feriti

Dopo lo scontro tra i due presidenti nello Studio Ovale e dopo le accuse di Trump a Zelensky di essere un dittatore e di non volere le elezioni, la testata americana Politico rivela che membri del team di Trump avrebbero contattato esponenti dell'opposizione ucraina, come l'ex premier Julia Timochenko e dirigenti del partito Solidarietà Europea dell'ex presidente Poroshenko. I colloqui si sarebbero concentrati sulla possibilità di tenere elezioni a breve nel paese, una eventualità esclusa dalla costituzione che vieta di votare durante la legge marziale. Gli stessi Timoshenko e Poroshenko si sono già pubblicamente espressi contro le elezioni impossibili, anche perché ci sono oltre sei milioni di profughi all'estero e un milione di soldati che combattono al fronte. In controtendenza con questa indiscrezione, arrivano le parole di Jermak, braccio destro di Zelensky che ha parlato con il consigliere per la sicurezza americano Mike Walts e fa sapere che le delegazioni americana e ucraina s'incontreranno presto per i colloqui di pace e per mettere a punto i passi necessari affinché la pace sia giusta e duratura. Anche l'accordo sullo sfruttamento dei minerali, saltato la scorsa settimana, sembrerebbe di nuovo prossimo alla firma. Intanto ci sono morti e feriti per l'ennesimo bombardamento russo su un hotel a Kryvyj Rih, città mineraria nel centro del paese che viene sempre più spesso colpita dai raid russi. Zelensky, che a Kryvyj Rih è nato e cresciuto, ha riferito che poco prima dell'attacco i volontari di una organizzazione umanitaria avevano fatto il check-in nell'hotel, cittadini ucraini, britannici e statunitensi sopravvissuti perché sono riusciti a fuggire dalle loro stanze. I missili usati erano così potenti da aver danneggiato anche quattordici condomini e dodici negozi. Normalmente nelle città delle retrovie, quando i raid aerei prendono di mira un hotel è perché i russi pensano che ci stiano dormendo i soldati in congedo. .