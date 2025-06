Guerra in Ucraina, Murray: accordo minerali fornisce implicite garanzie di sicurezza

"Questo accordo che è stato firmato ormai tre settimane fa, è stato appositamente concepito per aiutare Stati Uniti e anche Ucraina, a creare una nuova forma di collaborazione economica, veramente un nuovo tipo di diplomazia economica, lo definirei. Diventerà una vera e propria base futura per i rapporti fra Stati Uniti e Ucraina. Ora questo accordo è stato appositamente concepito per generare un fondo per la ricostruzione". "Come può la cooperazione sui minerali contribuire a una pace di lunga durata in Ucraina?" "Innanzitutto bisogna dire che va a generare un vero e proprio impegno da parte degli Stati Uniti a lungo termine e quindi meglio ancora il benessere e la sicurezza a lungo termine dell'intera nazione. E potrebbe diventare anche un vero e proprio deterrente nei confronti di possibili future aggressioni da parte della Russia perché, dopo aver raggiunto la pace, intendo cosa che spero possa arrivare quanto prima. Quindi il mio avviso diventa un vero e proprio segnale lanciato alla Russia che dice che gli Stati Uniti investiranno delle risorse. Quindi gli Stati Uniti si impegnano a sviluppare l'Ucraina, quindi a ricostruire il paese dopo la distruzione generata dalla Russia. "Può l'accordo sui minerali dare all'Ucraina quelle garanzie che sono difficili da dare a livello politico?" "Devo dire che questo accordo sui minerali critici è chiaro che è limitato in termini di quello che può fare a livello proprio di garanzia di sicurezza. Bisogna infatti precisare che si tratta di una base, sono le prime fondamenta nei confronti di o quindi verso queste garanzie di sicurezza. L'accordo di per sé è chiaro che non fornisce assistenza militare o ri impiego di nuove garanzie di sicurezza, però implicitamente lo fa perché viene affermato, ad esempio che gli Stati Uniti, sia il comparto industriale che il Governo si impegnano e si impegneranno a portare avanti lo sviluppo del paese". "Come può la cooperazione sulle risorse ridurre le tensioni geopolitiche e prevenire i conflitti?" "Se guardiamo ciò che succede intorno a noi nel mondo a dei paesi che hanno degli stock di materiali veramente molto importanti, parlo sempre di minerali, critici, spesso. troviamo delle situazioni in tutto il mondo in cui questi grossi stock sono causa di conflitti. L'amministrazione Trump e la sua politica estera si concentrerà su questo tema e cioè sul migliorare l'accesso a materie prime, critiche in diverse aree del mondo, cominciando con l'Ucraina, quindi questa cosa è stata affermata, ma ci guardiamo anche alla Repubblica Democratica del Congo". .