Guerra in Ucraina, Musk: se spegno Starlink collassa il fronte

"Starlink è la spina dorsale dell'esercito ucraino. Se lo spegnessi la prima linea crollerebbe". Con queste parole Elon Musk sottolinea ancora una volta quanto i militari di Kiev non possano rinunciare all'aiuto americano in una guerra che comunque li vede sempre più in difficoltà. Da quando, dopo il litigio con Zelensky nello Studio Ovale, Donald Trump ha deciso non solo di interrompere gli aiuti militari, ma soprattutto di bloccare la condivisione di informazioni di Intelligence, la situazione è rapidamente precipitata per gli ucraini su vari settori della linea del fronte, innanzitutto nella Regione occupata di Kursk, dove i russi sono passati al contrattacco tagliando le linee di approvvigionamento per 10 mila soldati ucraini che ora rischiano di rimanere intrappolati. Mosca rivendica la riconquista di diversi villaggi sia nel Kursk che nella vicina Regione ucraina di Sumy. Ma la mancanza dell'Intelligence americana si fa sentire anche in Donbass, dove l'esercito russo continua lentamente ad avanzare e soprattutto nella ripresa di intensi bombardamenti sulle infrastrutture e sulle città ucraine. La difesa antiaerea, senza le informazioni americane, combatte alla cieca deve anche risparmiare i proiettili per il futuro, visto il blocco degli aiuti militari. In tutto questo Zelensky a Riad incontrerà Mohammed bin Salman mentre la sua delegazione discuterà con gli americani per cercare di avviare negoziati di pace. A trattare per lui saranno il braccio destro Jermak insieme al Ministro degli Esteri e a quello della Difesa, il Presidente, dopo lo scontro con Trump, ha deciso evidentemente che fosse più opportuno non condurre le trattative in prima persona. .