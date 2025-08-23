Guerra in Ucraina, negoziato in stallo, Trump valuta i prossimi passi

00:01:55 min
|
1 ora fa
Medioriente, fonti locali: i tank israeliani entrati in un sobborgo di Gaza CityMedioriente, fonti locali: i tank israeliani entrati in un sobborgo di Gaza City
mondo
Medioriente, fonti locali: i tank israeliani entrati in un sobborgo di Gaza City
00:01:59 min
| 5 ore fa
mondo
Louisiana, esplosione in un impianto industriale
00:01:00 min
| 6 ore fa
Spagna, il cambiamento del meteo aiuta a controllare diversi incendiSpagna, il cambiamento del meteo aiuta a controllare diversi incendi
mondo
In Spagna condizioni meteo favoriscono la lotta agli incendi
00:01:00 min
| 8 ore fa
mondo
Alpinista russa bloccata, Da Polenza: "Soccorsi difficili"
00:01:46 min
| 9 ore fa
Pyongyang mostra i suoi soldati in battaglia nel KurskPyongyang mostra i suoi soldati in battaglia nel Kursk
mondo
Pyongyang mostra i suoi soldati in battaglia nel Kursk
00:01:00 min
| 10 ore fa
Ucraina, National Flag Day. Zelensky: no cessione territoriUcraina, National Flag Day. Zelensky: no cessione territori
mondo
Ucraina Flag Day, Zelensky: no concessioni alla Russia
00:01:00 min
| 11 ore fa
Striscia di Gaza, raid israeliani su Gaza e Deir Al BalahStriscia di Gaza, raid israeliani su Gaza e Deir Al Balah
mondo
Striscia di Gaza, raid israeliani su Gaza e Deir Al Balah
00:01:00 min
| 11 ore fa
Guerra Medioriente, uccisi 4 bambini in raid IDF a Khan YounisGuerra Medioriente, uccisi 4 bambini in raid IDF a Khan Younis
mondo
Guerra Medioriente, uccisi 4 bambini in raid IDF a Khan Younis
00:02:05 min
| 12 ore fa
New York, pullman turistico sbanda e si ribalta: 5 mortiNew York, pullman turistico sbanda e si ribalta: 5 morti
mondo
New York, pullman turistico sbanda e si ribalta: 5 morti
00:01:19 min
| 12 ore fa
New York, autobus turistico si ribalta: morti e feritiNew York, autobus turistico si ribalta: morti e feriti
mondo
New York, autobus turistico si ribalta: morti e feriti
00:01:00 min
| 13 ore fa
Usa, in New Jersey strade allagate per l’uragano ErinUsa, in New Jersey strade allagate per l’uragano Erin
mondo
Usa, in New Jersey strade allagate per l’uragano Erin
00:01:00 min
| 13 ore fa
Hawaii, nuova eruzione del vulcano KilaueaHawaii, nuova eruzione del vulcano Kilauea
mondo
Hawaii, nuova eruzione del vulcano Kilauea
00:01:00 min
| 13 ore fa
