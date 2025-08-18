Guerra in Ucraina, notte di bombardamenti morti e feriti

Ancora macerie, terrore, morte. La vita in Ucraina non cambia, le notti trascorrono tra droni e missili balistici, anche a ridosso dell'incontro di oggi tra Trump, Zelensky e i leader europei alla Casa Bianca. I bombardamenti hanno ucciso civili in diverse regioni del Paese, tra cui minori. A Kharkiv, città martoriata nell'Ucraina orientale, le autorità contano le vittime, tra i morti un ragazzo di 16 anni e un bambino di 2. Ai sopravvissuti resta poco. Molti appartamenti sono inagibili. Nell'ennesimo shock, dopo oltre 1.200 giorni di guerra, c'è l'angoscia per le persone disperse, mentre si cerca sotto le macerie. Il condominio, spiega il capo della Procura Regionale, è stato colpito 5 volte, un accanimento. L'aeronautica militare ucraina riferisce di aver contato 4 missili e 140 droni, di averne abbattuti o neutralizzati 88. La tempesta russa ha colpito 25 località, dal Donetsk a Kharkiv, fino ad Odessa, raggiungendo anche la capitale Kiev. .