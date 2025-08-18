Guerra in Ucraina, notte di bombardamenti morti e feriti

00:01:38 min
|
2 ore fa

Ancora macerie, terrore, morte. La vita in Ucraina non cambia, le notti trascorrono tra droni e missili balistici, anche a ridosso dell'incontro di oggi tra Trump, Zelensky e i leader europei alla Casa Bianca. I bombardamenti hanno ucciso civili in diverse regioni del Paese, tra cui minori. A Kharkiv, città martoriata nell'Ucraina orientale, le autorità contano le vittime, tra i morti un ragazzo di 16 anni e un bambino di 2. Ai sopravvissuti resta poco. Molti appartamenti sono inagibili. Nell'ennesimo shock, dopo oltre 1.200 giorni di guerra, c'è l'angoscia per le persone disperse, mentre si cerca sotto le macerie. Il condominio, spiega il capo della Procura Regionale, è stato colpito 5 volte, un accanimento. L'aeronautica militare ucraina riferisce di aver contato 4 missili e 140 droni, di averne abbattuti o neutralizzati 88. La tempesta russa ha colpito 25 località, dal Donetsk a Kharkiv, fino ad Odessa, raggiungendo anche la capitale Kiev. .

Inondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsiInondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsi
mondo
Inondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsi
00:01:00 min
| 1 ora fa
pubblicità
Guerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feritGuerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e ferit
mondo
Guerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feriti
00:00:45 min
| 2 ore fa
Israele, proteste a Tel Aviv per ostaggi a GazaIsraele, proteste a Tel Aviv per ostaggi a Gaza
mondo
Israele, proteste a Tel Aviv per ostaggi a Gaza
00:00:40 min
| 2 ore fa
Giappone, incendio in un edificio: morti due pompieriGiappone, incendio in un edificio: morti due pompieri
mondo
Giappone, incendio in un edificio: morti due pompieri
00:01:00 min
| 2 ore fa
Meloni arriva a Washington per incontro Trump e leader UeMeloni arriva a Washington per incontro Trump e leader Ue
mondo
Meloni arriva a Washington per incontro Trump e leader Ue
00:00:19 min
| 3 ore fa
Incendi in Spagna, fiamme nella notte in GaliziaIncendi in Spagna, fiamme nella notte in Galizia
mondo
Incendi in Spagna, fiamme nella notte in Galizia
00:01:00 min
| 3 ore fa
Spagna, incendio a Palacios de Jamuz: edifici distruttiSpagna, incendio a Palacios de Jamuz: edifici distrutti
mondo
Spagna, incendio a Palacios de Jamuz: edifici distrutti
00:00:49 min
| 3 ore fa
Sydney, aereo si schianta su campo da golfSydney, aereo si schianta su campo da golf
mondo
Sydney, aereo si schianta su campo da golf
00:01:03 min
| 4 ore fa
Porto Rico, inondazioni e alberi caduti per l’uragano ErinPorto Rico, inondazioni e alberi caduti per l’uragano Erin
mondo
Porto Rico, inondazioni e alberi caduti per l’uragano Erin
00:01:00 min
| 4 ore fa
Ucraina: droni russi su Kharkiv, almeno cinque mortiUcraina: droni russi su Kharkiv, almeno cinque morti
mondo
Ucraina: droni russi su Kharkiv, almeno cinque morti
00:01:00 min
| 4 ore fa
ERROR! Guerra Medioriente, migliaia in piazza per chiedere rilascio ostaggiERROR! Guerra Medioriente, migliaia in piazza per chiedere rilascio ostaggi
mondo
Medioriente, migliaia in piazza per rilascio ostaggi
00:02:06 min
| 18 ore fa
Australia, il corteggiamento tra due cavallucci mariniAustralia, il corteggiamento tra due cavallucci marini
mondo
Australia, il corteggiamento tra due cavallucci marini
00:00:56 min
| 19 ore fa
Inondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsiInondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsi
mondo
Inondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsi
00:01:00 min
| 1 ora fa
Guerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feritGuerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e ferit
mondo
Guerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feriti
00:00:45 min
| 2 ore fa
Israele, proteste a Tel Aviv per ostaggi a GazaIsraele, proteste a Tel Aviv per ostaggi a Gaza
mondo
Israele, proteste a Tel Aviv per ostaggi a Gaza
00:00:40 min
| 2 ore fa
Giappone, incendio in un edificio: morti due pompieriGiappone, incendio in un edificio: morti due pompieri
mondo
Giappone, incendio in un edificio: morti due pompieri
00:01:00 min
| 2 ore fa
Meloni arriva a Washington per incontro Trump e leader UeMeloni arriva a Washington per incontro Trump e leader Ue
mondo
Meloni arriva a Washington per incontro Trump e leader Ue
00:00:19 min
| 3 ore fa
Incendi in Spagna, fiamme nella notte in GaliziaIncendi in Spagna, fiamme nella notte in Galizia
mondo
Incendi in Spagna, fiamme nella notte in Galizia
00:01:00 min
| 3 ore fa
Spagna, incendio a Palacios de Jamuz: edifici distruttiSpagna, incendio a Palacios de Jamuz: edifici distrutti
mondo
Spagna, incendio a Palacios de Jamuz: edifici distrutti
00:00:49 min
| 3 ore fa
Sydney, aereo si schianta su campo da golfSydney, aereo si schianta su campo da golf
mondo
Sydney, aereo si schianta su campo da golf
00:01:03 min
| 4 ore fa
Porto Rico, inondazioni e alberi caduti per l’uragano ErinPorto Rico, inondazioni e alberi caduti per l’uragano Erin
mondo
Porto Rico, inondazioni e alberi caduti per l’uragano Erin
00:01:00 min
| 4 ore fa
Ucraina: droni russi su Kharkiv, almeno cinque mortiUcraina: droni russi su Kharkiv, almeno cinque morti
mondo
Ucraina: droni russi su Kharkiv, almeno cinque morti
00:01:00 min
| 4 ore fa
ERROR! Guerra Medioriente, migliaia in piazza per chiedere rilascio ostaggiERROR! Guerra Medioriente, migliaia in piazza per chiedere rilascio ostaggi
mondo
Medioriente, migliaia in piazza per rilascio ostaggi
00:02:06 min
| 18 ore fa
Australia, il corteggiamento tra due cavallucci mariniAustralia, il corteggiamento tra due cavallucci marini
mondo
Australia, il corteggiamento tra due cavallucci marini
00:00:56 min
| 19 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità