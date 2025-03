Guerra in Ucraina, Putin: Russia non rinuncia a ciò che è suo

La Russia non ha bisogno di niente che sia di altri, ma non rinuncerà a quello che è suo. Per Vladimir Putin, si sa, l'Ucraina non esiste, è una costruzione artificiale. E allora chiarisce non ci ritireremo. La Russia in Ucraina sceglierà una pace che la soddisfi e che garantisca la sua sicurezza sul lungo termine. Putin, per l'ennesima volta ribadisce gli obiettivi massimalisti dell'invasione russa. Finora, nonostante si dica pronto alla pace, il leader russo non ha ancora mai dato un segnale di essere disposto a compromessi. Gli fa eco il sodale Lavrov, Ministro degli Esteri dal lontano 2004 che accusa Macron di essere come Napoleone o Hitler. Vuole sconfiggerci, ma dice che bisogna combatterci perché minacciamo l'Europa e la Francia. A rispondere a Mosca, ma soprattutto a Donald Trump, che in poche settimane ha cambiato la narrativa di questa guerra è Valery Zaluzhny, fino allo scorso anno comandante in capo delle Forze armate ucraine, ora ambasciatore a Londra, una delle figure più popolari del paese, l'unico che potrebbe pensare di sconfiggere Zelensky nelle prossime elezioni per la presidenza del Paese. Zaluzhny non parla quasi mai e quando lo fa pesa le parole. Non sono solo l'asse del male e la Russia a voler rivisitare l'ordine mondiale dice, ma gli Stati Uniti, che non qualificano le azioni della Russia come aggressione, stanno finalmente distruggendo questo ordine. Intanto L'ex premier Timoschenko e l'ex presidente Poroshenko confermano i contatti avuti con i membri del team di Trump anticipati dalla stampa, ma ribadiscono di essere contrari allo svolgimento di elezioni in Ucraina prima della fine della guerra. Infine, vanno ricordati i bombardamenti. A Kramatorsk sono stati distrutti magazzini industriali, mentre è pesante il bilancio di morti e feriti in un hotel a Kryvy Rih città mineraria nel centro del Paese. Zelensky che a Kryvy Rih è nato e cresciuto ha riferito che poco prima prima dell'attacco volontari di un organizzazione umanitaria avevano fatto il check-in nel hotel. Cittadini ucraini, britannici e statunitensi sopravvissuti per miracolo. I missili russi probabilmente erano alla ricerca di soldati in congedo e hanno danneggiato anche 14 condomini e 12 negozi. .