Guerra in Ucraina, spesa militare UE a 800 miliardi

Senza più la sicurezza dell'ombrello americano l'Europa deve fare da sola se vuole vivere in sicurezza come ha fatto negli ultimi decenni, dovrà pensare a difendersi senza l'aiuto di altre potenze e a mostrarsi sufficientemente forte da scoraggiare chi vuole attaccarla. Questo è il ragionamento a Bruxelles, dopo l'arrivo di Trump e il suo proclamato disimpegno dall'Europa e dal sostegno a Kiev. Quindi la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha voluto dirlo chiaramente: "Siamo in un'era di armamenti e l'Europa è pronta ad aumentare le sue spese per la Difesa, sia per rispondere alle urgenze a breve termine per sostenere l'Ucraina in senso lato, ma anche per far fronte al bisogno a lungo termine di assumersi maggiori responsabilità". Ma per riarmarsi servono i soldi e molti Paesi europei hanno strettissimi margini di manovra. Per questo Bruxelles ha pensato a un piano in cinque punti per consentire investimenti in armamenti e in Difesa. I primi tre punti comprendono due novità importanti: la prima riguarda la sospensione dei parametri del patto di stabilità se si fa debito per spese militari, basta che queste non eccedano un punto e mezzo di Pil ogni anno. La seconda è di fatto un piccolo Recovery Found per la Difesa. 150 miliardi raccolti sui mercati dalla Commissione Europea a disposizione degli Stati membri, come prestiti per spese e progetti di difesa comuni. Il terzo strumento è la possibilità di usare i fondi di coesione regionale per questo programma di riarmo. Lo stimolo agli investimenti del settore privato è al centro degli ultimi due punti del piano. Le proposte saranno sul tavolo dei Leader dei 27 Stati membri al Consiglio Europeo di giovedì. Una riunione che si annuncia difficile, con l'Europa stretta dall'urgenza di reagire alle nuove politiche di Trump e la propria inevitabile tendenza a dividersi e ad allungare i tempi. .