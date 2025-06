Fra una settimana ci saranno 100 giorni come l'Ucraina ha accettato il cessate del fuoco da parte degli Stati Uniti e la Russia non accetta questo cessate del fuoco e evita incontro con Volodymyr Zelensky. La Russia rappresenta a Istanbul ultimatum non realistici, perché loro non hanno cambiato la loro retorica, loro dimostrano in modo globale la loro non adeguatezza. E in tutto questo gli Stati Uniti aspettavano che queste proposte saranno accettabili per realizzare e realizzarsi. Tutto questo conferma che la diplomazia di ripacificazione non funziona con la Russia perché la Russia non accetta la pace. .