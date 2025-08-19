Guerra in Ucraina, Trump: "No a invio truppe"

00:01:58 min
|
1 ora fa
Centinaia di pellegrini in Bulgaria per il "divino anno nuovo"Centinaia di pellegrini in Bulgaria per il "divino anno nuovo"
mondo
Centinaia di pellegrini in Bulgaria per "divino anno nuovo"
00:01:00 min
| 7 ore fa
Messico, smantellamento di un laboratorio di metanfetamine a NayaritMessico, smantellamento di un laboratorio di metanfetamine a Nayarit
mondo
Messico, sequestrato laboratorio di metanfetamine a Nayarit
00:01:00 min
| 7 ore fa
Indonesia, tre morti per incendio pozzo petrolifero illegaleIndonesia, tre morti per incendio pozzo petrolifero illegale
mondo
Indonesia, tre morti per incendio pozzo petrolifero illegale
00:01:00 min
| 7 ore fa
Le piogge monsoniche colpiscono Karachi, provocando inondazioniLe piogge monsoniche colpiscono Karachi, provocando inondazioni
mondo
Pakistan, Karachi sommersa da piogge monsoniche e alluvioni
00:01:00 min
| 7 ore fa
Messico, smantellato principale laboratorio di metanfetaminMessico, smantellato principale laboratorio di metanfetamin
mondo
Messico, smantellato principale laboratorio di metanfetamina
00:00:58 min
| 8 ore fa
Guerra in Ucraina, ex amb. Castellaneta: importante far tacere armiGuerra in Ucraina, ex amb. Castellaneta: importante far tacere armi
mondo
Ucraina, ex amb. Castellaneta: importante far tacere armi
00:01:05 min
| 8 ore fa
Come garantire la sicurezza dell'Ucraina: le ipotesiCome garantire la sicurezza dell'Ucraina: le ipotesi
mondo
Come garantire la sicurezza dell'Ucraina: le ipotesi
00:02:32 min
| 10 ore fa
Guerra in Ucraina, ancora morti per massiccio attacco russoGuerra in Ucraina, ancora morti per massiccio attacco russo
mondo
Guerra in Ucraina, ancora morti per massiccio attacco russo
00:01:42 min
| 12 ore fa
Guerra Ucraina, la cittÃ  di Kremenchuk dopo l'attacco russoGuerra Ucraina, la cittÃ  di Kremenchuk dopo l'attacco russo
mondo
Guerra Ucraina, la città di Kremenchuk dopo l'attacco russo
00:00:16 min
| 13 ore fa
Spagna, ancora incendi nella fitta foresta galizianaSpagna, ancora incendi nella fitta foresta galiziana
mondo
Spagna, ancora incendi nella fitta foresta galiziana
00:01:00 min
| 13 ore fa
Hamas, sì a una nuova proposta di tregua di 60 giorniHamas, sì a una nuova proposta di tregua di 60 giorni
mondo
Hamas, sì a una nuova proposta di tregua di 60 giorni
00:01:00 min
| 13 ore fa
ERROR! Ucraina, Tajani: a Washington un passo in avanti per la paceERROR! Ucraina, Tajani: a Washington un passo in avanti per la pace
mondo
Ucraina, Tajani: a Washington un passo in avanti per la pace
00:00:33 min
| 13 ore fa
