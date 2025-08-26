Guerra in Ucraina, Trump: non daremo più soldi a Kiev

00:01:51 min
|
24 minuti fa
Guerra Medioriente, Idf colpisce ospedala a Khan Younis: almeno 20 vittime tra cui 5 giornalisti
mondo
Idf colpisce ospedale: 20 vittime tra cui 5 giornalisti
00:02:15 min
| 2 ore fa
Siccità Iran, Pezekshian: senza acqua entro settembre
mondo
Siccità Iran, Pezekshian: senza acqua entro settembre
00:01:48 min
| 2 ore fa
Territori palestinesi e israele: la cronostoria dal 1922
mondo
Territori palestinesi e israele: la cronostoria dal 1922
00:02:49 min
| 4 ore fa
Incendi in Spagna, 4.700 ettari colpiti in Galicia
mondo
Incendi in Spagna, 4.700 ettari colpiti in Galizia
00:01:00 min
| 3 ore fa
Timeline, le difficoltà dell'incontro tra Zelensky e Putin e il progetto "Domus Europa"
mondo
Timeline, le difficoltà dell'incontro tra Zelensky e Putin e il progetto "Domus Europa"
00:30:02 min
| 6 ore fa
Timeline, l'attacco israeliano contro l'ospedale Nasser a Khan Yunis
mondo
Timeline, l'attacco israeliano contro l'ospedale Nasser a Khan Yunis
00:21:14 min
| 6 ore fa
Colombia, scoperta comunità preistorica di 6000 anni fa
mondo
Colombia, scoperta comunità preistorica di 6000 anni fa
00:01:00 min
| 5 ore fa
Il Donbas al centro delle trattative sulla pace in Ucraina
mondo
Il Donbas al centro delle trattative sulla pace in Ucraina
00:02:28 min
| 8 ore fa
ERROR! FLUT2508007ERROR! FLUT2508007
mondo
Yemen, attacco israeliano su Sana'a: ci sono morti e feriti
00:01:00 min
| 7 ore fa
ERROR! FL COLOMBIAERROR! FL COLOMBIA
mondo
Gaza, drone israeliano attacca Khan Younis: morti 5 reporter
00:01:00 min
| 7 ore fa
Gaza, un secondo attacco colpisce l'ospedale di Khan Younis
mondo
Gaza, un secondo attacco colpisce l'ospedale di Khan Younis
00:00:40 min
| 9 ore fa
Gaza, carri armati e soldati israeliani al confine
mondo
Gaza, carri armati e soldati israeliani al confine
00:00:40 min
| 11 ore fa
