Guerra in Ucraina, Trump: presa decisione missili Tomahawk

00:01:28 min
|
1 giorno fa

Ho preso una decisione: queste le parole di Donald Trump sull'invio di missili Tomahawk in Ucraina, i missili subsonici chiesti da Zelensky con una gittata fino a 2.500 chilometri. Il presidente americano non ha fornito dettagli ma ha aggiunto che vorrebbe porre alcune domande agli ucraini su come intendono usare i missili per evitare una escalation, la parola passepartout di questa guerra che è un modo per dire tutto e niente. Intanto sull'Ucraina è stata un'intensa notte di bombardamenti, l'ennesima. Missili e droni hanno preso di mira in particolare Poltava, città a sud-est di Kiev, lontana dal fronte, dove sono stati colpiti un impianto energetico, un edificio amministrativo, magazzini e materiale rotabile ferroviario. A Cherson, dove solo il fiume Dnipro divide i combattenti, una persona è stata uccisa da un drone e 18 sono rimaste ferite. Una massiccia nuova ondata di attacchi russi ha toccato anche la regione di Zaporižžja, mentre l'AIEA, l'Autorità Internazionale per l'Energia Atomica, denuncia che un'esplosione si è verificata a 1,2 chilometri dalla centrale nucleare, sotto controllo russo. E il governo ucraino torna a lanciare l'allarme per i rischi legati alla disconnessione della centrale dal sistema elettrico e a questi bombardamenti che per Kiev sarebbero una provocazione russa. Il Cremlino ha già risposto nei giorni scorsi che si tratta di accuse insensate, visto che le forze russe controllano la centrale dal 2022.

Lituania, esercitazione di evacuazione civili a VilniusLituania, esercitazione di evacuazione civili a Vilnius
mondo
Lituania, esercitazione di evacuazione civili a Vilnius
00:01:00 min
pubblicità
Maltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporaliMaltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporali
mondo
Maltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporali
00:01:01 min
| 1 ora fa
ERROR! FLUT0810008ERROR! FLUT0810008
mondo
Veggie burger, divieto uso termine votato dal Parlamento Ue
00:01:00 min
| 1 ora fa
Attacco missilistico ucraino a Belgorod: tre mortiAttacco missilistico ucraino a Belgorod: tre morti
mondo
Attacco missilistico ucraino a Belgorod: tre morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Madrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 mortiMadrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 morti
mondo
Madrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Zoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamoZoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamo
mondo
Zoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamo
00:01:00 min
| 3 ore fa
Papa: Parolin ha espresso la posizione della Santa SedePapa: Parolin ha espresso la posizione della Santa Sede
mondo
Papa: Parolin ha espresso la posizione della Santa Sede
00:18:24 min
| 3 ore fa
ERROR! SRV UDIENZA PAPAERROR! SRV UDIENZA PAPA
mondo
Papa: in 60mila a Udienza Generale, anche via Conciliazione
00:01:36 min
| 4 ore fa
India, frana colpisce autobus: 15 mortiIndia, frana colpisce autobus: 15 morti
mondo
India, frana colpisce autobus: 15 morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Flotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israelianaFlotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israeliana
mondo
Flotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israeliana
00:01:47 min
| 5 ore fa
Flotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da IsraeleFlotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da Israele
mondo
Flotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da Israele
00:00:50 min
| 5 ore fa
Gaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notteGaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notte
mondo
Gaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notte
00:01:00 min
| 6 ore fa
Lituania, esercitazione di evacuazione civili a VilniusLituania, esercitazione di evacuazione civili a Vilnius
mondo
Lituania, esercitazione di evacuazione civili a Vilnius
00:01:00 min
Maltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporaliMaltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporali
mondo
Maltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporali
00:01:01 min
| 1 ora fa
ERROR! FLUT0810008ERROR! FLUT0810008
mondo
Veggie burger, divieto uso termine votato dal Parlamento Ue
00:01:00 min
| 1 ora fa
Attacco missilistico ucraino a Belgorod: tre mortiAttacco missilistico ucraino a Belgorod: tre morti
mondo
Attacco missilistico ucraino a Belgorod: tre morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Madrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 mortiMadrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 morti
mondo
Madrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Zoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamoZoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamo
mondo
Zoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamo
00:01:00 min
| 3 ore fa
Papa: Parolin ha espresso la posizione della Santa SedePapa: Parolin ha espresso la posizione della Santa Sede
mondo
Papa: Parolin ha espresso la posizione della Santa Sede
00:18:24 min
| 3 ore fa
ERROR! SRV UDIENZA PAPAERROR! SRV UDIENZA PAPA
mondo
Papa: in 60mila a Udienza Generale, anche via Conciliazione
00:01:36 min
| 4 ore fa
India, frana colpisce autobus: 15 mortiIndia, frana colpisce autobus: 15 morti
mondo
India, frana colpisce autobus: 15 morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Flotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israelianaFlotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israeliana
mondo
Flotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israeliana
00:01:47 min
| 5 ore fa
Flotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da IsraeleFlotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da Israele
mondo
Flotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da Israele
00:00:50 min
| 5 ore fa
Gaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notteGaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notte
mondo
Gaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notte
00:01:00 min
| 6 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità