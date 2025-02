A Gaza City i pescatori palestinesi hanno ripreso a lavorare una volta concluso il conflitto con Israele, che in 15 mesi ha provocato la distruzione della maggior parte delle imbarcazioni. La pesca rappresentava una delle principali attività svolte all’interno della Striscia di Gaza e, in mancanza di strumenti adeguati, i lavoratori hanno iniziato a utilizzare gabbie o zattere per catturare i pesci.