Guerra Medioriente, a Gaza Idf uccide sei reporter

00:02:09 min
|
1 ora fa

A Gaza, un raid aereo israeliano ha ucciso il giornalista di Al Jazeera Anas al-Sharif e quattro colleghi, oltre a un giornalista freelance, mentre si trovavano in una tenda stampa nei pressi dell'Ospedale al-Shifa. L'esercito israeliano conferma l'assassinio mirato, accusando Al-Sharif di guidare una cellula di Hamas, ma non fornendo spiegazioni in merito all'uccisione degli altri cinque giornalisti, facendo intendere che la loro morte sia stata un danno collaterale. Le organizzazioni per la libertà di stampa contestano la mancanza di prove credibili dell'esercito contro il reporter e parlano di attacco deliberato contro la stampa, ricordando che dal 7 ottobre 2023 Israele ha ucciso almeno 179 giornalisti, secondo i dati della Commissione per la Protezione dei Giornalisti e che Al-Sharif era stato minacciato più volte dall'esercito israeliano nelle scorse settimane. L'ufficio ONU per i diritti umani ha definito l'uccisione di sei reporter in un singolo episodio, una "grave violazione del diritto internazionale umanitario". Al-Sharif, uno dei volti più noti del canale Al Jazeera, fino a qualche minuto prima della sua morte aveva documentato crescenti bombardamenti israeliani a Est e a Sud di Gaza City. Sul piano militare, il Capo di Stato Maggiore israeliano Eyal Zamir ha parlato di "nuova fase dei combattimenti" per la conquista di Gaza City, condotta con obiettivi chiari e attenzione agli ostaggi. Secondo fonti ufficiali, l'offensiva potrebbe iniziare tra settimane, lasciando spazio a un possibile cessate il fuoco in contrasto con le dichiarazioni del Premier israeliano Netanyahu, che prevede un avvio "rapido" per sconfiggere Hamas. Intanto un raid israeliano nel quartiere Zeitun di Gaza City ha ucciso nove palestinesi, tra cui sei bambini, secondo fonti locali. Sul fronte diplomatico, l'Australia riconoscerà lo Stato di Palestina il mese prossimo, unendosi a Francia, Regno Unito e Canada. La Nuova Zelanda deciderà a settembre. .

Trump: Zelensky non sarà in Alaska, ma Putin deve vederloTrump: Zelensky non sarà in Alaska, ma Putin deve vederlo
mondo
Trump: Zelensky non sarà in Alaska, ma Putin deve vederlo
00:01:49 min
| 41 minuti fa
pubblicità
Il Presidente americano Trump schiera la Guardia Nazionale a WashingtonIl Presidente americano Trump schiera la Guardia Nazionale a Washington
mondo
Trump schiera Guardia Nazionale a Washington
00:01:59 min
| 3 ore fa
Tamer Almisshal, giornalista di Al Jazeera: Giornalisti uccisi per nascondere crimini israeleTamer Almisshal, giornalista di Al Jazeera: Giornalisti uccisi per nascondere crimini israele
mondo
Almisshal: Al-Sharif ucciso per nascondere crimini Israele
00:02:04 min
| 3 ore fa
ERROR! Incendio boschivo devasta il MontenegroERROR! Incendio boschivo devasta il Montenegro
mondo
Incendio boschivo devasta il Montenegro
00:01:00 min
| 3 ore fa
ERROR! FL ALBANIAERROR! FL ALBANIA
mondo
Incendi nel parco nazionale del fiume Vjosa in Albania
00:01:00 min
| 4 ore fa
ERROR! Cisgiordania, protesta studenti giornalisti uccisi a GazaERROR! Cisgiordania, protesta studenti giornalisti uccisi a Gaza
mondo
Cisgiordania, protesta studenti giornalisti uccisi a Gaza
00:01:00 min
| 5 ore fa
Croazia, vasti incendi nel sud del PaeseCroazia, vasti incendi nel sud del Paese
mondo
Croazia, vasti incendi nel sud del Paese
00:00:58 min
| 6 ore fa
Incendi e tornadi di fuoco vicino a parco UNESCO in SpagnaIncendi e tornadi di fuoco vicino a parco UNESCO in Spagna
mondo
Incendi e tornadi di fuoco vicino a parco UNESCO in Spagna
00:02:11 min
| 7 ore fa
Vertice Trump-Putin, fissato incontro in Alaska il 15 agostoVertice Trump-Putin, fissato incontro in Alaska il 15 agosto
mondo
Vertice Trump-Putin, fissato incontro in Alaska il 15 agosto
00:01:00 min
| 7 ore fa
Zelensky, non concedere agli assassiniZelensky, non concedere agli assassini
mondo
Zelensky: "Non concedere agli assassini"
00:02:04 min
| 8 ore fa
Colombia, 540 silleteros a Medellín per la fiera dei fioriColombia, 540 silleteros a Medellín per la fiera dei fiori
mondo
Colombia, 540 silleteros a Medellín per la fiera dei fiori
00:01:00 min
| 9 ore fa
Esplosione a Khan Younis: Israele verso nuova offensivaEsplosione a Khan Younis: Israele verso nuova offensiva
mondo
Esplosione a Khan Younis: Israele verso nuova offensiva
00:00:46 min
| 10 ore fa
Trump: Zelensky non sarà in Alaska, ma Putin deve vederloTrump: Zelensky non sarà in Alaska, ma Putin deve vederlo
mondo
Trump: Zelensky non sarà in Alaska, ma Putin deve vederlo
00:01:49 min
| 41 minuti fa
Il Presidente americano Trump schiera la Guardia Nazionale a WashingtonIl Presidente americano Trump schiera la Guardia Nazionale a Washington
mondo
Trump schiera Guardia Nazionale a Washington
00:01:59 min
| 3 ore fa
Tamer Almisshal, giornalista di Al Jazeera: Giornalisti uccisi per nascondere crimini israeleTamer Almisshal, giornalista di Al Jazeera: Giornalisti uccisi per nascondere crimini israele
mondo
Almisshal: Al-Sharif ucciso per nascondere crimini Israele
00:02:04 min
| 3 ore fa
ERROR! Incendio boschivo devasta il MontenegroERROR! Incendio boschivo devasta il Montenegro
mondo
Incendio boschivo devasta il Montenegro
00:01:00 min
| 3 ore fa
ERROR! FL ALBANIAERROR! FL ALBANIA
mondo
Incendi nel parco nazionale del fiume Vjosa in Albania
00:01:00 min
| 4 ore fa
ERROR! Cisgiordania, protesta studenti giornalisti uccisi a GazaERROR! Cisgiordania, protesta studenti giornalisti uccisi a Gaza
mondo
Cisgiordania, protesta studenti giornalisti uccisi a Gaza
00:01:00 min
| 5 ore fa
Croazia, vasti incendi nel sud del PaeseCroazia, vasti incendi nel sud del Paese
mondo
Croazia, vasti incendi nel sud del Paese
00:00:58 min
| 6 ore fa
Incendi e tornadi di fuoco vicino a parco UNESCO in SpagnaIncendi e tornadi di fuoco vicino a parco UNESCO in Spagna
mondo
Incendi e tornadi di fuoco vicino a parco UNESCO in Spagna
00:02:11 min
| 7 ore fa
Vertice Trump-Putin, fissato incontro in Alaska il 15 agostoVertice Trump-Putin, fissato incontro in Alaska il 15 agosto
mondo
Vertice Trump-Putin, fissato incontro in Alaska il 15 agosto
00:01:00 min
| 7 ore fa
Zelensky, non concedere agli assassiniZelensky, non concedere agli assassini
mondo
Zelensky: "Non concedere agli assassini"
00:02:04 min
| 8 ore fa
Colombia, 540 silleteros a Medellín per la fiera dei fioriColombia, 540 silleteros a Medellín per la fiera dei fiori
mondo
Colombia, 540 silleteros a Medellín per la fiera dei fiori
00:01:00 min
| 9 ore fa
Esplosione a Khan Younis: Israele verso nuova offensivaEsplosione a Khan Younis: Israele verso nuova offensiva
mondo
Esplosione a Khan Younis: Israele verso nuova offensiva
00:00:46 min
| 10 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità