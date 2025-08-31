Guerra Medioriente, Flotilla parte per Gaza, a bordo Greta

I primi navigli partono dal porto di Barcellona davanti a centinaia di persone radunatesi per sostenere la Global Sumud Flotilla che molla gli ormeggi dal Moll de la Fusta, banchina simbolo dell'attivismo sociale nella città catalana. Gli slogan parlano chiaro, "Mentre il mondo tace, noi salpiamo." È l'imponente missione umanitaria internazionale in aiuto di Gaza, tutte imbarcazioni a vela, piccole e agili alla manovra. Obiettivo rompere il blocco navale israeliano e consegnare centinaia di tonnellate di cibo e farmaci ai palestinesi della Striscia. 20, 30 imbarcazioni dalla città catalana, contemporaneamente altre cinque da Genova. Si riuniranno il 4 settembre ad altri navigli a vela provenienti dalla Sicilia e dalla Tunisia. In tutto una cinquantina di unità navali con 500 attivisti provenienti da 44 Paesi. Tra loro molti volti noti, tra cui il brasiliano Thiago Avila, che parla della più grande missione di solidarietà della storia e Greta Thunberg, che fu a giugno il volto dell'analoga spedizione della nave umanitaria Madleen, fermata dalle autorità israeliane. "La storia su cui vogliamo concentrarci è come il mondo possa essere silenzioso, possa ignorare, e coloro che dovrebbero rappresentarci, che sono al potere in ogni modo stanno tradendo e abbandonando i palestinesi e tutti i popoli oppressi del mondo." Da Genova, dove è ancora fresco il ricordo della manifestazione pro Pal cui ha partecipato anche la sindaca Silvia Salis, 40 tonnellate di aiuti sono partite sulla nave traghetto Eco Napoli alla volta di Catania, dove le derrate dei container verranno trasferite sulle imbarcazioni italiane della Flotilla. Gli attivisti sono decisi, ma non nascondono il rischio di essere arrestati, come è già successo nelle precedenti 37 missioni marittime da quando Israele ha imposto il blocco navale a Gaza, nel 2007. Ora l'appuntamento è per il prossimo 15 settembre nelle acque davanti alla Striscia. .

Medioriente, ucciso in raid portavoce ala militare Hamas
Ucraina, verso un nuovo vertice dei volenterosi a Parigi
Indonesia, continuano proteste e scontri a Giacarta
Ucraina, Putin e Xi Jinping discutono del vertice in Alaska
Gaza, attacco israeliano uccide portavoce Hamas Abu Obeida
Francia, folle di visitatori ammirano Arazzo di Bayeux
Ancora proteste antigovernative in Indonesia: 4 morti
Ucraina, Putin vola in Cina, sul campo continuano raid russi
Polonia, von der Leyen visita confine con Bielorussia
Nuovo appello del Papa per l'Ucraina: “Armi devono tacere”
Barcellona, Global Sumud Flotilla pronta a partire per Gaza
Dal Papa nuovo appello per l'Ucraina: “Armi devono tacere”
