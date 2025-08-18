Guerra Medioriente, Hamas accetta proposta cessate il fuoco

Hamas ha accettato l'ultima proposta di cessate il fuoco parziale avanzata da Qatar ed Egitto, con il sostegno della Turchia, molto simile a una precedente proposta americana respinta settimane fa, perché non garantiva la fine permanente delle ostilità. L'accordo prevede 60 giorni di tregua, la liberazione di 10 ostaggi israeliani in cambio di circa 200 prigionieri palestinesi, inclusi molti condannati all'ergastolo, una revisione della presenza militare israeliana nella Striscia e l'ingresso di aiuti umanitari su larga scala. Israele ha ricevuto ufficialmente la proposta. Il premier Netanyahu ha inizialmente commentato che Hamas è sotto pressione perché teme una nuova offensiva su Gaza City, senza dare ulteriori indicazioni in merito alla posizione israeliana. Solo poche ore prima Tel Aviv aveva autorizzato il richiamo di oltre 400mila riservisti in vista di un'espansione militare. Netanyahu ha nell'ultima settimana più volte ribadito di puntare esclusivamente ad un'intesa definitiva, che comprenda liberazione di tutti gli ostaggi in un solo giorno e la smilitarizzazione di Hamas. La pressione sul suo Governo è tanta. Da un lato il forum delle famiglie degli ostaggi e l'opposizione chiedono una risposta positiva immediata e annunciano una nuova protesta per domenica, dall'altra il Ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir avverte che ogni accordo che non porti alla sconfitta totale di Hamas sarebbe un errore storico. La destra di Governo ha minacciato la caduta della coalizione se Netanyahu accetterà una tregua senza una vittoria completa. Anche Trump è intervenuto, ostaggi liberi solo dopo la distruzione di Hamas. Resta per ora irrisolto il nodo politico sul futuro di Gaza. Israele rifiuta sia Hamas che l'autorità palestinese come Governo della Striscia, mentre i principali attori arabi appoggiano la proposta del premier palestinese, Mohammad Mustafa, ribadita proprio in Egitto, di una gestione transitoria sotto l'autorità palestinese. .