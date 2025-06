Guerra Medioriente, Iran: 935 le vittime della guerra

I morti della guerra con Israele sono 935, tra questi 132 donne e 38 bambini. Le cifre del conflitto durato 12 giorni sono fornite dall'Iran attraverso le fonti ufficiali e sono come sempre materia di scontro. Quel che è certo è che il tributo in termini di vite umane è stato altissimo, anche se gli stessi analisti israeliani ritengono che una nuova generazione di scienziati atomici, sia già pronta a subentrare a quella che è stata letteralmente decapitata. Più complesso invece è avere un quadro preciso dei danni inferti alle strutture colpite dai raid israeliani americani. Secondo alcune foto satellitari, pesanti macchinari edili, sono in funzione presso l'impianto nucleare iraniano di Fordo colpito dagli USA con le bombe bunkerbuster. Resta comunque il mistero dell'uranio arricchito, che invece sarebbe ancora nella piena disponibilità della Repubblica islamica. Sul punto si sta consumando probabilmente il braccio di ferro più duro tra Teheran e la comunità internazionale. Il presidente Massoud Pezeshkian, nel corso di un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron, ha infatti dichiarato che la collaborazione con l'Agenzia Atomica Internazionale è stata interrotta, a causa del comportamento distruttivo del direttore dell'agenzia Rafael Grossi nei confronti della Repubblica islamica, secondo il quale l'Iran, in realtà potrebbe riprendere nel giro di pochi mesi ad arricchire il materiale fissile. Macron, che insieme al premier britannico Kier Starmer e al cancelliere tedesco Friedrich Merz, ha ribadito il pieno sostegno alla IEA. Insomma, uno stallo che però sembra essere smentito da altre notizie, secondo cui gli ispettori dell'agenzia internazionale sarebbero invece ancora operativi in Iran, a riferirlo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Bakai, secondo quanto riferisce la stampa israeliana. Intanto non è chiaro nemmeno che cosa succederà tra Washington e Teheran, che continuano a mandare segnali contraddittori e resta sospeso se sia possibile riprendere i negoziati. E certo non aiutano a far luce neanche le parole del presidente USA, Donald Trump che ribadisce: "non sto offrendo nulla all'Iran". .