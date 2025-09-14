Palazzi esplodono a Gaza City. Vittime e civili in fuga

È uno dei tanti edifici civili che in queste ore stanno esplodendo a Gaza City. Israele ha diffuso un nuovo ordine di evacuazione della città e trasferimento verso il Sud dell'enclave. L'escalation è impietosa. C'è chi tenta la fuga e la sorte lungo la strada costiera. I mezzi sono carichi di quel che resta. Secondo l'IDF circa 300.000 persone avrebbero lasciato Gaza City. Israele informa di aver colpito oltre 500 siti a Gaza City, tra cui quelli che ha detto essere utili ai cecchini di Hamas: edifici contenenti aperture di tunnel e depositi di armi. Il Ministro della Salute di Gaza ha parlato di decine di vittime. Fuggire a Sud non è per tutti. .