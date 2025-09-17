Guerra Medioriente, prosegue l'offensiva israeliana su Gaza

Prima di tutto i numeri. Impossibile fissare quello dei morti, in costante crescita col passare delle ore. Sono 50 gli obiettivi colpiti, così dichiara l'esercito con la stella di Davide, nel corso degli ultimi raid. Tra i target, tunnel, edifici utilizzati dai terroristi, cellule di agenti. L'obiettivo principale Gaza City. Poi 400mila. I gazawi che hanno abbandonato la loro casa, come sostiene l'IDF. Un milione invece, secondo Hamas, quelle che si sono rifiutate di farlo. Poi, andando oltre i numeri, ci sono le immagini e le voci che testimoniano la tragedia di un popolo che vive sulla propria pelle quello che la commissione di inchiesta indipendente dell'ONU ha definito un genocidio. C'è quella del dottor Ismail Ramadan, dell'ospedale Al-Shifa, che descrive la catastrofe che vivono gli operatori sanitari di una delle poche strutture ancora in piedi a Gaza. A tragedia, però, si aggiunge altra tragedia: quella dei bambini. Non solo feriti, mutilati e uccisi, ma anche quelli con problematiche alla nascita che non ricevono più cure adeguate. La dottoressa Nour Rafat è una pediatra. Il flebile filo di speranza del padre di Moutasem, però, potrebbe essersi spezzato, perché l'Al-Rantisi è stato colpito in un raid che ha costretto all'evacuazione di 40 pazienti. Tutte le voci sono raccolte dai giornalisti gazawi, tra i principali obiettivi dei raid israeliani: ad oggi ne sono morti circa 200. Alla stampa internazionale non è permesso l'accesso all'interno della Striscia, se non scortata dall'esercito israeliano. Così almeno nei primi mesi. .