Guerra MO, Flotilla: barca colpita da drone sospetto

Cosa abbia colpito la Family Boat, la barca principale della Global Sumud Flottiglia è ancora un mistero, ma gli attivisti a bordo dell'imbarcazione all'ancora nel porto tunisino di Sidi Bou Said, non hanno dubbi. Si è trattato dell'attacco di un drone, ingenti i danni alla barca, per fortuna nessuno dei passeggeri a bordo è rimasto ferito, tra loro l'attivista Greta Thunberg. Le autorità tunisine che hanno aperto un'inchiesta sull'accaduto escludono che possa essersi trattato di un drone, gli attivisti invece ne sono certi. "Verso mezzanotte abbiamo sentito un rumore di eliche e dopodiché c'è stata un'esplosione, una delle persone a bordo Michel, che è Lead of Operation di SeaWatch ha visto proprio chiaramente il momento del lancio. Si pensa che l'obiettivo fosse una tanica di diesel, però poi hanno preso fuoco insomma tutto equipaggiamento salvavita di giubbotti. La crew ha contenuto subito il fuoco, quindi non ci sono stati danni strutturali. Dopodiché le autorità tunisine sono salite a bordo nella confusione credevamo stessero facendo dei rilevamenti. Invece poi, insomma la zona colpita è stata completamente ripulita tant'è che stamattina il governo tunisino ha negato l'accaduto, nonostante noi abbiamo numerosi video da tutte le imbarcazioni in quella zona ce ne sono 13 piene di telecamere, quindi abbiamo tutte le prove di quello che è accaduto". Intanto al porto di Augusta fervono i preparativi per le 18 barche della Flotilla che devono prendere il largo verso Gaza. Nelle prossime ore si procederà al carico di cibo e medicinali, poi rotta verso Siracusa. Da Porta de Tuseo giovedì prossimo avrà inizio il viaggio. . .