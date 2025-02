A Riad, in Arabia Saudita, si sono svolti colloqui di oltre quattro ore tra funzionari statunitensi e russi sulla guerra in Ucraina. Durante l'incontro, Mosca ha inasprito le sue richieste, chiedendo alla NATO di revocare la promessa di adesione dell'Ucraina. Nel frattempo, a Bruxelles, Ursula von der Leyen ha ribadito all'inviato USA che l'Europa intende lavorare in stretta collaborazione con Washington.