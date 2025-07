Guerra Ucraina, critiche e timori per lo stop delle armi Usa

Il taglio deciso dal Pentagono alle forniture militari all'Ucraina suscita reazioni diverse a seconda degli interlocutori. Per Zelensky, volato in Danimarca per l'inaugurazione della presidenza danese del Consiglio UE, è una scelta disumana che porterà solo più vittime civili. Il Presidente ucraino ha già chiesto a Donald Trump durante l'ultimo vertice NATO di poter comunque acquistare le armi di cui ha bisogno. Lo ribadirà nei prossimi giorni mentre sottolinea contiamo sul continuo sostegno degli Stati Uniti perché ha certi mezzi che l'Europa non ha, come i missili Patriot. Per Ursula Von Der Leyen la decisione è un problema serio, ma anche un segnale per aumentare i nostri sforzi nel sostegno all'Ucraina, non solo a livello UE, ma a livello europeo. Il commento del Cremlino è infine esattamente quello che ci si sarebbe aspettati. Meno armi vengono date all'Ucraina, più vicina è la fine della guerra. A quanto pare le forniture di missili statunitensi a disposizione di Kiev, sia per la difesa aerea che per gli attacchi di artiglieria e di precisione, si esaurirebbero già ad inizio autunno, ma in generale senza l'assistenza militare americana, le capacità di difesa e di resistenza dell'Ucraina si riducono drasticamente, anche perché l'Europa, al contrario della Russia, non ha convertito la propria economia ad economia di guerra ed ha una produzione di armi ancora molto lenta e comunque insufficiente rispetto alle richieste ucraine. Che le difese aeree servano è evidente, dalle immagini che arrivano su base quotidiana dalle diverse città ucraine. Qui siamo a Poltava, dove diversi droni hanno provocato morti e feriti. Ad Odessa è invece è stato colpito un palazzo residenziale molto alto. con un incendio che ha ferito diversi abitanti. Kiev reagisce con un attentato che ha ucciso l'ex sindaco filorusso della città occupata di Luhansk e uccidendo con un attacco di precisione, il vice capo della Marina russo caduto in combattimento nella regione di Kursk. A colpirlo un missile Himars di fabbricazione statunitense. Il sostegno degli Stati Uniti non serve a Kiev solo per difendersi, ma anche per attaccare. .