In Ucraina l’avanzata russa ha costretto l’esercito di Kiev a iniziare la ritirata dalla regione del Kursk, dove le truppe di Mosca hanno preso il controllo della città di Sudzha. Per la prima volta il presidente Putin ha fatto visita ai soldati al fronte raggiungendo la città conquistata. La perdita del Kursk rischia di rappresentare per l’Ucraina un indebolimento al tavolo dei negoziati di pace. .